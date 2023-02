Griekspoor speelt kwartfinale ABN AMRO Open laat op vrijdagavond

Tallon Griekspoor speelt zijn kwartfinale op het ABN AMRO Open in Rotterdam laat op vrijdagavond. De nummer 61 van de wereld neemt het bij de laatste acht op tegen de Deen Holger Rune of Gijs Brouwer. Die twee treffen elkaar donderdag in de avond.

Griekspoor (26) komt in de tweede avondwedstrijd in actie. De eerste avondpartij gaat om 19.30 uur tussen de winnaar van het duel tussen de winnaar van het duel Stefanos Tsitsipas – Jannik Sinner en Stan Wawrinka, die woensdag al de kwartfinales bereikte.

In de middagsessie neemt titelverdediger FĂ©lix Auger-Aliassime uit Canada het op tegen Daniil Medvedev uit Rusland. Laatstgenoemde was donderdagmiddag in Ahoy met 6-2 6-2 te sterk voor Botic van de Zandschulp.

Het toernooi duurt tot en met zondag. Het is de vijftigste editie van het ABN AMRO Open.