Koers Volta Limburg Classic strikt recordaantal WorldTour-teams

Wielerkoers Volta Limburg Classic gaat zaterdag 1 april van start met een recordaantal van vier ploegen van het hoogste niveau. Volgens koersdirecteur Roy Packbier is de op een na hoogste wielerwedstrijd van Nederland populair voor renners die geen kans maken op de eindzege in de Ronde van Vlaanderen, die een dag later is. De eendagskoers Volta Limburg Classic geldt ook als voorbereidingswedstrijd op de Amstel Gold Race van 16 april.

De WorldTour-teams die zich hebben aangemeld zijn het Nederlandse Jumbo-Visma en Team DSM en de Belgische ploegen Alpecin-Deceuninck en Intermarché РCircus РWanty. In 2017 deed nog geen een ploeg van het hoogste niveau mee. Een jaar later volgde de eerste, maar door de coronapandemie stagneerde de groei. In 2020 ging de koers niet door vanwege het virus, een jaar later moest de wedstrijd worden geschrapt door overvloedige regenval en overstromingen. Vorig jaar werd het deelnemersveld weer sterker, maar volgens Packbier nog niet zo sterk als dit jaar.

De Belg Arnaud De Lie won de afgelopen editie. De koers gaat vanuit Eijsden over bijna 200 kilometer door het Zuid-Limburgse heuvelland en de Belgische Voerstreek. De vrouwen rijden hun een eigen versie de Volta Limburg Classic.