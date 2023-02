Nageeye beslist over deelname WK na marathon Rotterdam

Abdi Nageeye wil graag revanche voor zijn mislukte marathon op de WK van afgelopen zomer in het Amerikaanse Eugene, maar de Nederlander weet nog niet zeker of hij deze zomer meedoet aan de titelstrijd in Boedapest. “Ik neem pas een beslissing na de marathon van Rotterdam. Als ik daar goed uitkom en snel herstel, dan wil ik wel voor die medaille gaan”, zegt hij in aanloop naar de komende editie van de Rotterdamse hardloopklassieker op 16 april.

Nageeye stond in Eugene vol vertrouwen aan de start. Hij had in het voorjaar de marathon van Rotterdam gewonnen in een Nederlands record van 2.04.56 en was naar eigen zeggen beter voorbereid dan ooit, maar de wedstrijd over 42,195 kilometer ging totaal niet naar wens. Hij ‘stuiterde’ op zijn nieuwe schoenen en kwam niet in zijn ritme. Toen hij inzag dat een medaille er niet inzat, stapte hij op 1 kilometer voor de finish uit.

Medailles en ereplaatsen drijven Nageeye momenteel meer dan tijden, zegt hij. “Ik focus me niet meer op een tijd van 2.02 of 2.03, hoewel ik er zeker van ben dat ik zo’n tijd nu in de benen heb. Ik vind het belangrijker om medailles te halen en op het podium te eindigen in de grote stadsmarathons. Voor mij telt bijvoorbeeld winnen in New York in 2.08 meer dan achtste worden in Berlijn in 2.03. Bovendien; winnen motiveert. Winnen maakt het trainen makkelijker, je geniet er veel meer van.”

Ook nu gaan de trainingen crescendo, omdat hij een heel voldaan gevoel overhield aan zijn derde plaats afgelopen najaar in de marathon van New York. “Ik ben wel wat later begonnen aan de voorbereiding, half januari of zo. Ik heb wat langer aandacht gegeven aan de kinderen en het gezinsleven. Ik moest even vader zijn.”

Het betekent dat hij zijn doelstelling voor komende zondag iets heeft bijgesteld. Hij wilde aanvankelijk in de halve marathon van Barcelona een aanval doen op het Nederlands record en onder het uur finishen, maar nu voelt hij zich gedwongen er een trainingsloop van te maken. “Ik mik op een tijd van 61 minuten”.

Na die race in Barcelona keert de 33-jarige winnaar van olympisch zilver terug naar EthiopiĆ« om zich op een hoogte van 2750 meter verder klaar te stomen voor de marathon van Rotterdam. Nageeye is op voorhand favoriet voor de zege, maar ook zijn Belgische vriend Bashir Abdi is kandidaat. De twee geboren SomaliĆ«rs hebben het trainingsschema voor Rotterdam goeddeels samen afgewerkt. “We delen de eigenschap dat we snel boos worden als een training niet volgens plan verloopt. Wat dat betreft is onze samenwerking wel professioneler geworden. Het is van belang dat we elkaar goed begrijpen, elkaar niet te veel opjagen in de trainingen.”