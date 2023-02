Pogacar maakt indruk in Ruta del Sol en wint ook tweede etappe

Tadej Pogacar heeft donderdag zijn derde zege van het seizoen geboekt. De 24-jarige Sloveen was de beste in de tweede etappe van de Ruta del Sol, waar hij woensdag ook al de openingsrit op zijn naam schreef. Tweevoudig Tourwinnaar Pogacar begon het seizoen maandag met een zege in de eendagswedstrijd Jaén Paraiso Interior in Spanje, na een lange solo.

Pogacar bleef na een rit van Diezma naar Alcalá la Real, die 156 kilometer lang was, de Spanjaard Enric Mas (tweede) en de Colombiaan Santiago Buitrago (derde) 4 seconden voor. In het klassement heeft de renner van UAE Team Emirates nu 48 seconden voorsprong op nummer 2 Buitrago.