Sinner ontdoet tennistoernooi Rotterdam van favoriet Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas is op het ABN AMRO Open in Rotterdam gestrand in de tweede ronde. De Italiaan Jannik Sinner was in twee sets te sterk voor de Griekse tennisser die de nummer 1 van de plaatsingslijst was in Ahoy. De setstanden waren 6-4 en 6-3.

Tsitsipas is de nummer 3 van de wereld, Sinner staat elf plaatsen lager. Beiden troffen elkaar vorige maand nog op de Australian Open waar de Griek in een vijfsetter won en zich plaatste voor de kwartfinales. De 21-jarige Italiaan neemt het in de kwartfinales op tegen de Zwitser Stan Wawrinka.

Sinner pakte de eerste gelijkopgaande set dankzij een break in de negende game (5-4) en een daaropvolgende geslaagde opslagbeurt.

Tsitsipas begon slordig aan de tweede set en verloor meteen zijn opslag. Het kwam ook in die set niet meer goed. Op de opslag van de Griek kreeg Sinner bij 5-3 drie matchpoints. De tennisser uit de Italiaanse provincie Süd-Tirol benutte meteen zijn eerste kans.

Sinner, die met een toernooizege in Montpellier op zak naar Rotterdam was afgereisd, keek uiteraard tevreden terug op de partij, die 1 uur en 21 minuten duurde. “Tegen de nummer 3 van de wereld moet je een hoog niveau halen. Dat is gelukt vandaag, mede omdat we ons goed hadden voorbereid”, vertelde hij bij Ziggo Sport. “Ik begon vandaag heel gefocust en heb dat tot het einde toe kunnen volhouden. Hopelijk lukt me dat morgen weer.” Met Wawrinka treft Sinner een oud-winnaar van het toernooi in Rotterdam. De 37-jarige Zwitser won in 2015, maar behoort inmiddels al niet meer tot de top 100.