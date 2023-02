Skiester Shiffrin pakt WK-goud op reuzenslalom

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft op de WK in Méribel goud op de reuzenslalom veroverd. Voor de 27-jarige vedette is het de eerste wereldtitel op dit onderdeel en de zevende gouden medaille op een wereldkampioenschap.

Shiffrin pakte tijdens deze WK in de Franse Alpen eerder zilver op het onderdeel super-G en werd vorige week maandag gediskwalificeerd op de combinatie, een wedstrijd over super-G en slalom.

De Amerikaanse, die al eerste stond na de eerste run, was 0,12 sneller dan Federica Brignone. De Italiaanse veroverde vorige week het goud op de combinatie. De Noorse Ragnhild Mowinckel klom in de tweede run van de vijfde plaats naar het brons. Tweevoudig wereldkampioene Tessa Worley uit Frankrijk viel van het podium na een crash in de tweede run.

Shiffrin greep in 2013 op 17-jarige leeftijd haar eerste wereldtitel op de slalom. Er zouden nog drie gouden medailles op dit onderdeel volgen, één op de super-G en één op de combinatie. Bij de reuzenslalom stond ze drie keer eerder op het podium, maar goud won ze voor dit wereldkampioenschap nog niet. In totaal staat ze nu op dertien WK-medailles.

De skiester is al het gehele seizoen in topvorm. Ze won elf wereldbekerwedstrijden en loste onlangs haar landgenote Lindsey Vonn af als meest succesvolle vrouw in de wereldbeker. Met 85 wereldbekerzeges hoeft ze alleen nog de Zweed Ingemar Stenmark (86) voor zich te dulden op de algemene ranglijst.