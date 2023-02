Van de Zandschulp kansloos tegen Medvedev op ABN AMRO Open

Botic van de Zandschulp heeft in de tweede ronde van het ABN AMRO Open een kansloze nederlaag geleden tegen Daniil Medvedev. Het werd in Rotterdam 6-2 6-2 voor de als zesde geplaatste Rus, de voormalig nummer 1 van de wereld en in 2021 winnaar van de US Open. De partij duurde een uur en 26 minuten.

Het was de vierde ontmoeting tussen Van de Zandschulp (27) en Medvedev (27). Alle duels werden gewonnen door de nummer 11 van de wereld. Alleen op de US Open van 2021 wist de Nederlander, de huidige mondiale nummer 35, een set te winnen.

Medvedev neemt het vrijdag op tegen titelhouder Félix Auger-Aliassime. De Canadees was in de tweede ronde met 6-4 6-3 te sterk voor de Franse qualifier Grégoire Barrère.

Woensdag wist Tallon Griekspoor zich wel bij de laatste acht te scharen. Van de Zandschulp haalde in Ahoy nog nooit de kwartfinales. Vorig jaar bereikte hij de tweede ronde, waarin hij verloor van de Tsjech Jiri Lehecka.