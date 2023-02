Alpine gaat motoren Cadillac leveren bij mogelijke toetreding F1

Alpine gaat in de toekomst de motoren leveren aan Cadillac als dat merk erin slaagt een plek in de Formule 1 te bemachtigen. Mogelijk treedt het Amerikaanse automerk over enkele jaren toe tot de koningsklasse van de autosport.

“We hebben afgesproken dat als ze hun licentie krijgen om in de Formule 1 te rijden dat wij ze dan van de krachtbronnen zullen voorzien”, zei Laurent Rossi, de baas van Formule 1-team Alpine tijdens de presentatie. “Maar het is aan hen om te laten zien dat ze onderdeel kunnen worden van het Formule 1-circus en daarvoor moeten ze obstakels overwinnen en laten zien dat ze een meerwaarde vormen.”

De internationale autosportfederatie FIA gaf onlangs te kennen dat het meer teams in de koningsklasse wil. Voorzitter Ben Sulayem kondigde een inventarisatie van belangstellenden aan. Kort daarna maakte Michael Andretti van Cadillac, die al langer rondloopt met plannen om toe te treden tot de Formule 1, een samenwerking met General Motors bekend.

“Het is leuk om een tweede team te hebben, maar geen must”, aldus Rossi. “We zouden een tweede team goed kunnen gebruiken, omdat je met vier auto’s meer informatie verzamelt dan met twee. Maar het is ook een belemmering voor je team, dus je moet volledig gestructureerd zijn. Twee jaar geleden had het ook niet gekund.”

Alpine toonde als laatste team de auto voor het komende seizoen. De A523 van Alpine, het vroegere Renault, heeft de traditionele blauw-roze kleuren, met zwarte accenten aan de zijkanten. Bij de eerste drie Grote Prijzen van het seizoen, in Bahrein, Saudi-Arabiƫ en Australiƫ, zal de bolide volledig roze zijn, de kleuren van hoofdsponsor BWT.

Op 5 maart verschijnt Alpine in Sakhir met de Franse coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly aan de start van het nieuwe seizoen. Voor Ocon wordt dit het derde seizoen bij de Franse renstal, Gasly kwam onlangs over van AlphaTauri.

Alpine eindigde vorig seizoen op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. “En dat is ook komend seizoen onze minimumdoelstelling”, aldus Rossi.