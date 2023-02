Glory krijgt interim-wereldkampioen bij afwezigheid Verhoeven

Kickboksorganisatie Glory krijgt bij afwezigheid van de geblesseerde Rico Verhoeven een interim-wereldkampioen. De Nederlander staat nog enige tijd aan de kant met een knieblessure.

Verhoeven zou het aanvankelijk in maart opnemen tegen de Kroaat Antonio Plazibat, maar vlak voor de bekendmaking van het gevecht raakte de Nederlandse wereldkampioen geblesseerd. De 33-jarige kickbokser hoopt na de zomer weer “vechtklaar” te zijn.

Glory organiseert op 17 juni een vervangend gevecht voor Plazibat tegen de winnaar van Glory 85, dat op 29 april op het programma staat. De winnaar van de ontmoeting in juni krijgt de interim-wereldtitel en mag het waarschijnlijk later tegen Verhoeven opnemen.

Glory heeft tevens de Grand Prix voor zwaargewichten weer in het leven geroepen. De organisatie maakte vrijdag bekend dat in december een jaarlijks terugkerend toernooi wordt gehouden met acht deelnemers, dat geldt als apart kampioenschap naast de bestaande wereldtitel. De winnaar van de Grand Prix ontvangt 500.000 dollar (470.000 euro). De deelnemers kunnen zich kwalificeren via Glory 85 en Glory 86, dat op 27 mei in de agenda staat.

De Glory Grand Prix is de opvolger van de K-1 Grand Prix, die in 2012 voor het laatst werd georganiseerd. De Nederlanders Peter Aerts, Ernesto Hoost, Remy Bonjasky, Sem Schilt en Alistair Overeem wonnen ooit het evenement.