Schaatser Nuis geklopt door Stolz maar wint klassement 1500 meter

Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki de zege op de 1500 meter moeten laten aan de Amerikaan Jordan Stolz. Het 18-jarige Amerikaanse talent versloeg de olympisch kampioen in een rechtstreeks duel met een tijd van 1.45,44.

Nuis werd tweede met 1.46,16 en greep wel het eindklassement van de wereldbeker op de 1500 meter. De 33-jarige schaatser van Reggeborgh won eerder de tweede wereldbekerwedstrijd in Calgary en vorige week in Polen en bleef in het klassement de Canadees Connor Howe en Stolz voor.

Wesly Dijs eindigde met 1.46,47 net naast het podium op de vierde plaats. Thomas Krol kwam tot 1.47,03. Dat was goed voor de achtste plaats. De schaatser van Jumbo-Visma is bij de WK afstanden de titelverdediger op de 1500 meter. Louis Hollaar reed 1.47,84 en werd daarmee dertiende.