Schaatsers derde op teamsprint, maar winnen klassement

De Nederlandse schaatsers zijn bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Polen als derde geëindigd op de teamsprint. Stefan Westenbroek, Merijn Scheperkamp en Janno Botman kwamen tot 1.21,61 en waren daarmee langzamer dan Canada en Noorwegen. Ook de Japanners waren sneller dan Nederland, maar die werden gediskwalificeerd.

De Nederlandse ploeg was in dit seizoen twee keer als tweede gefinisht. Met de derde plaats won Nederland het klassement over drie wedstrijden voor Canada en Noorwegen.

Het Nederlandse drietal was echter meer dan 2 seconden langzamer dan Anders Johnson, Laurent Dubreuil en Antoine Gélinas-Beaulieu uit Canada. Die wonnen in 1.19,53 en waren daarmee ook veel sneller dan de Noren (1.20,89).