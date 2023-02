Schaatsster Beune derde op 3000 meter, Wiklund wint opnieuw

Schaatsster Joy Beune is bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki als derde geëindigd op de 3000 meter. De 23-jarige schaatsster van Team IKO was met 4.08,35 de beste Nederlandse. De zege ging naar de Noorse Ragne Wiklund, die zich een week eerder al verzekerd had van de eindzege in het wereldbekerklassement over de 3000 en 5000 meter.

Beune werd in haar rit verslagen door Martina Sablikova uit Tsjechië. De 35-jarige stayer liet de snel gestarte Beune niet te ver weglopen en kwam in het tweede deel van de 3000 meter hard onderdoor. Sablikova werd tweede in 4.05,67. Wiklund was daarna rapper en reed met 4.02,79 ook het baanrecord van olympisch kampioene Irene Schouten (4.04,00) uit de boeken.

Antoinette Rijpma-De Jong was net als Beune snel vertrokken, maar de schaatsster van Jumbo-Visma kon dat tempo al na een aantal ronden niet volhouden. De Nederlands kampioene en regerend wereldkampioene op de 3000 meter moest na lastige slotronden genoegen nemen met 4.12,30. Daarmee werd ze negende.

Robin Groot zat daar vlak achter met 4.13,26 en werd tiende. Reina Anema finishte als twaalfde in 4.14,84.

Sanne in ’t Hof was eerder op de dag in de B-groep met een zogeheten kwartetstart de snelste, in 4.07,41.