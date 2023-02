Schaatsster Leerdam derde op 500 meter, Herzog klopt Kim

Schaatsster Jutta Leerdam is bij de laatste wereldbeker in Polen als derde geëindigd op de 500 meter. De 24-jarige schaatsster van Jumbo-Visma sprintte naar een tijd van 38,14.

Kim Min-sun uit Zuid-Korea werd voor het eerst dit seizoen verslagen op de 500 meter. Ze moest Vanessa Herzog uit Oostenrijk voor laten gaan, die won in 37,96. De Zuid-Koreaanse was met 38,08 in een rechtstreeks duel nog nipt sneller dan Leerdam en werd tweede.

Kim had alle voorgaande wereldbekerwedstrijden op de 500 meter op haar naam geschreven. Ze won het wereldbekerklassement dan ook met grote voorsprong voor Herzog en olympisch kampioene Erin Jackson. Leerdam, die de wedstrijd van vorige week in Polen oversloeg, werd vierde.