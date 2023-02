Skeletonster Bos vierde in Sigulda en grijpt naast wereldbeker

Kimberley Bos is er bij de laatste wereldbekerwedstrijd skeleton niet in geslaagd de wereldbeker van het seizoen 2022-2023 te veroveren. Ze eindigde als vierde in het Letse Sigulda, na een sterke tweede run waarin ze de tweede tijd neerzette.

De laatste wedstrijd werd gewonnen door de Duitse Tina Hermann, die daarmee ook het wereldbekerklassement op haar naam schreef. Bos begon achter Hermann als nummer 2 aan de laatste wedstrijd en moest de Duitse voorblijven om kans te maken op de eindzege. Dat werd een lastige opgave met een achtste tijd in de eerste run, waarin Hermann de beste was.

De 29-jarige Edese won vorige week de wereldbekerwedstrijd in Innsbruck na een sterke tweede run. Ze was eerder ook de beste in Winterberg. Vorig seizoen schreef Bos als eerste Nederlandse de eindzege in de wereldbeker op haar naam.

Bos greep dit jaar net naast de wereldtitel in St. Moritz. Ze werd op één honderdste van een seconde tweede achter de Duitse Susanne Kreher. Het is haar eerste WK-medaille.