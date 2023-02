Winnaar Nederlands tennisduel treft Sinner in halve finale Ahoy

De winnaar van het Nederlandse tennisduel tussen Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer treft zaterdag in de halve finales van het ABN AMRO Open de Italiaan Jannik Sinner. De 21-jarige Sinner, die vorige week het ATP-toernooi van Montpellier op zijn naam schreef, versloeg de Zwitserse routinier Stan Wawrinka in twee sets: 6-1 6-3. De Italiaan had donderdag al de als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas uit het toernooi geslagen.

Griekspoor en Brouwer gaan nu strijden om het laatste ticket voor de halve finales in Ahoy. De andere halve finale gaat tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Rus Daniil Medvedev, die titelverdediger Felix Auger-Aliassime uit Canada uitschakelde.

De 37-jarige Wawrinka leverde bij de start van de partij tegen Sinner direct zijn servicebeurt in. De Zwitser, in 2015 winnaar van het ATP-toernooi in Rotterdam, liet in de game daarna drie breakpoints liggen. Vanaf dat moment domineerde Sinner de partij. De Italiaan won twee keer achter elkaar op love (zonder puntverlies) zijn eigen servicebeurt en wist Wawrinka in de eerste set nog twee keer te breken. Toen de Zwitser in de vierde game van de tweede set opnieuw werd gebroken, brak hij uit frustratie zijn racket doormidden. Wawrinka brak daarna zowaar terug, maar op 4-3 verloor hij wederom zijn service. Sinner benutte zijn tweede matchpoint.