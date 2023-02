Zwitserse skiër Odermatt pakt op reuzenslalom tweede wereldtitel

De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft bij de WK in de Franse Alpen zijn tweede wereldtitel veroverd. De 25-jarige Odermatt was in Courchevel de beste op de reuzenslalom, het onderdeel waarop hij vorig jaar in China olympisch goud won. De Zwitser zegevierde afgelopen zondag al op de afdaling.

Odermatt is de eerste Zwitserse alpineskiër die meerdere titels wint op een WK sinds Pirmin Zurbriggen, die in 1987 goud pakte op de super-G en reuzenslalom. Odermatt stond na de eerste run op de tweede plaats, met 0,58 seconde achterstand op Marco Schwarz. De Oostenrijker maakte in de tweede run echter wat foutjes en gaf bijna een seconde toe op Odermatt. Schwarz moest op 0,40 genoegen nemen met het brons. Loïc Meillard, landgenoot van Odermatt, eindigde als tweede met 0,32 achterstand.

De Nederlander Maarten Meiners ging tijdens de eerste run onderuit en werd daardoor uitgeschakeld. De 31-jarige Meiners eindigde op de Spelen op de achttiende plaats op de reuzenslalom.