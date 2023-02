Beachvolleyballer Brouwer gaat onder de Eiffeltoren voor medaille

Aan de voet van de Eiffeltoren wil beachvolleyballer Robert Meeuwsen volgend jaar op zijn derde Spelen voor de tweede keer een olympische medaille pakken. De 34-jarige Meeuwsen, die al dertien jaar in het zand een duo vormt met Alexander Brouwer, zegt bij de start van de kwalificatieperiode het podium als een reële ambitie te zien.

“De Noren, Anders Mol en Christian Sørum, staan stijf bovenaan. Zij winnen structureel meer dan wij. Dan is het niet reëel om te zeggen: wij gaan alleen voor goud”, zegt Meeuwsen in Den Haag, waar de Nederlandse beachvolleyballers even bij elkaar kwamen na het eerste kwalificatietoernooi in Doha. Brouwer en Meeuwsen bleven op de Elite 16 in Qatar steken in de kwartfinales. “Op onze beste dagen winnen wij van die gasten. Dat hebben we al zo vaak gedaan. Maar feit is dat zij de laatste jaren gewoon beter presteren.”

Op de Olympische Spelen van Tokio, die vanwege het coronavirus pas in 2021 werden gehouden, verloren Brouwer en Meeuwsen in de achtste finales van Mol en Sørum. De Noren pakten vervolgens het goud. Dat deden ze vorig jaar ook op het WK in Rome. “Het is echt niet zo dat zij altijd perfect spelen”, zegt Meeuwsen. “Maar als het moeilijk gaat, weten ze altijd wel een manier te vinden om een wedstrijd tóch te winnen. Die mentale kracht en weerbaarheid is hun grote kracht en maakt hen wel uniek.”

De 33-jarige Brouwer en Meeuwsen, die binnenkort zijn 35e verjaardag viert, zijn de ‘oudjes’ in de top van het beachvolleybal. Hun concurrenten zijn veelal mid-twintigers. “Vroeger zag je dat vooral de oudere teams goed presteerden. Tegenwoordig is het fysieke aspect zo belangrijk geworden in het beachvolleybal. Ze kunnen allemaal hoog springen, hard slaan en hard lopen. Maar als wij fysiek top zijn, kunnen we ons daarmee nog steeds onderscheiden. Omdat wij nog steeds net iets harder serveren, net iets harder slaan en net iets hoger springen. Dan pakken we ze allemaal. Maar als we 90 procent zijn, dan lukt dat niet”, aldus Meeuwsen.

Al jaren behoren de Nederlanders tot de wereldtop. Brouwer (1,98 meter) en Meeuwsen (2,07 meter) werden in 2013 wereldkampioen en pakten drie jaar later op de Spelen van Rio brons op de Copacabana. “Natuurlijk is het een uitdaging om het zo lang met elkaar vol te houden. Of we wel eens klaar met elkaar waren? Vaak zat. De basis is presteren. En als je dat niet doet, komen er momenten waarop je tegen elkaar zegt: moeten wij wel samen verder? Maar we slagen er in om juist na onze diepste dalen weer zoveel beter te spelen. Op onze relatie zit nog geen sleet.”