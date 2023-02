De Groot wint eerste editie rolstoeltoernooi voor vrouwen in Ahoy

Diede de Groot heeft de eerste editie van het rolstoeltoernooi voor tennissters in het Rotterdamse Ahoy gewonnen. De 26-jarige nummer 1 van de wereld was in de finale van het ABN AMRO Open met 3-6 6-4 6-2 te sterk voor de Japanse Yui Kamiji, de nummer 2 van de plaatsingslijst.

De Groot breidde daardoor haar ongeslagen reeks verder uit. De winnares van de Australian Open vorige maand verloor twee jaar geleden voor het laatst. De Groot veroverde in Melbourne haar negende grandslamtitel op rij en haar zeventiende in totaal. Het laatste grandslamtoernooi dat ze niet won, was Roland Garros in 2020.

Tot dit jaar was er in Rotterdam alleen een toernooi voor mannelijke rolstoelspelers. Het ABN AMRO Open duurt tot en met zondag. Tallon Griekspoor staat zaterdagavond in de halve finale tegenover de Italiaan Jannik Sinner.