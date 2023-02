Derde ritzege Pogacar in Ruta del Sol

De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar heeft ook de vierde etappe van de Ruta del Sol gewonnen. Het was al de derde ritzege van de tweevoudig Tourwinnaar van UAE Team Emirates in de koers die ook als Ronde van Andalusië bekendstaat.

Na een lastige rit over 164 kilometer liep de laatste kilometer nog eens fors omhoog. Daar slaagde Pogacar erin de Spanjaard Enric Mas te lossen. De Italiaan Lorenzo Rota kwam als derde boven in Iznájar. Pogacar won eerder de eerste twee etappes, zijn Belgische ploeggenoot Tim Wellens was vrijdag de beste in de derde rit.

Zondag volgt de vijfde en laatste etappe.