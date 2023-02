Oud-rolstoeltennisster Vergeer opgenomen in Hall of Fame

Esther Vergeer wordt opgenomen in de internationale Hall of Fame van het tennis. Op het ABN AMRO Open in Rotterdam werd bekendgemaakt dat de 41-jarige zevenvoudig paralympisch kampioene door onder anderen tennisjournalisten, historici en fans is gekozen voor de onderscheiding. De eveneens genomineerde Amerikaanse oud-rolstoeltennisser Rick Draney krijgt ook een plaats in de eregalerij van het tennis.

Vergeer is een van de meest succesvolle rolstoeltennissers ooit. De Woerdense voerde tussen 2000 en 2013 maar liefst 668 weken onafgebroken de wereldranglijst aan.

Sporters uit de categorie rolstoeltennis komen elke vier jaar in aanmerking voor een nominatie. Ook de Nederlandse voormalig rolstoeltennissters Monique Kalkman-van den Bosch en Chantal Vandierendonck werden eerder opgenomen in de eregalerij van het tennis. Het museum van de Hall of Fame, waarin onder meer foto’s van alle gekozen tennissers hangen, is gevestigd in de Amerikaanse stad Newport.