Schaatser Eitrem wint 5000 meter, wereldbeker voor Snellink

Schaatser Beau Snellink is bij de laatste wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki als tweede geëindigd op de 5000 meter. De 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma kwam tot een tijd van 6.21,63 en schoof een plek op door de diskwalificatie van de Italiaan Davide Ghiotto. Daarnaast won hij het wereldbekerklassement.

De zege ging naar de Noor Sander Eitrem in 6.15,07. Eitrem reed het baanrecord van olympisch kampioen Nils van der Poel uit de boeken. Hij bleef Ghiotto nipt voor na een onhandige wissel waar de Italiaan vanuit de binnenbaan voorrang nam. De jury besloot Ghiotto te diskwalificeren, waardoor zijn tweede tijd van 6.15,48 werd geschrapt.

Ghiotto greep daardoor ook naast de zege in het klassement van de wereldbeker over de 5000 en 10.000 meter. Die ging zo naar Snellink voor Patrick Roest en Eitrem.

Kars Jansman kwam in de laatste rit tot 6.31,69 en werd daarmee twaalfde. Jorrit Bergsma was eerder op de dag de snelste in de B-groep met 6.19,12. Lex Dijkstra kwam tot de derde tijd van 6.30,06 en Jordy van Workum tot de vierde tijd van 6.30,78.

Patrick Roest liet de laatste wereldbekerwedstrijd op de 5000 meter lopen. De schaatser van Reggeborgh, die vorige week werd geklopt door Ghiotto op deze afstand, bereidt zich voor op de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart in Heerenveen worden gehouden.