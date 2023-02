Schaatsster Rijpma-De Jong tweede op 1500 meter in Polen

Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong is bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki als tweede geëindigd op de 1500 meter. De Nederlandse kampioene van Jumbo-Visma op deze afstand kwam tot 1.57,39. Ragne Wiklund uit Noorwegen won in 1.56,45.

Rijpma-De Jong werd in een rechtstreeks duel geklopt door Wiklund. De Friezin bleef vrijdag op de 3000 meter steken op de negende plaats. Ze moest met 4.12,30 toen bijna 10 seconden toegeven op winnares Wiklund.

De Japanse Miho Takagi kon ook niet tippen aan de tijd van Wiklund op de 1500 meter. Met 1.57,59 werd ze derde. Takagi won wel het klassement van de wereldbeker op de 1500 meter. Ze bleef Wiklund en Rijpma-De Jong voor. Marijke Groenewoud, die vorige week de beste was op de Poolse baan, ontbrak en zakte daardoor in het klassement van de tweede naar de zevende plaats.

“Dit was pure vechtlust”, zei Rijpma-De Jong over de rit die haar nog de tweede plaats opleverde bij de NOS. “Ik wilde gewoon vol gas en op kracht die 1500 meter afmaken. Daarom ben ik echt blij met die tweede plek.”

De 27-jarige schaatsster gaf toe dat het tijdens de 3000 meter van een dag eerder heel slecht ging. “Dit geeft wel een opgelucht gevoel. Richting de WK wordt het wel weer beter. Ik weet dat het erin zit. Dit was technisch niet zo’n fantastische race, maar dan kan ik op wilskracht vertrouwen.”

Joy Beune kwam in de laatste rit tegen Ivanie Blondin uit Canada tot 1.57,62, de vierde tijd. Reina Anema reed 1.59,36 en werd daarmee negende.

Elisa Dul was eerder op de dag de snelste in de B-groep. Ze bleef met 2.00,58 landgenote Myrthe de Boer voor. Die werd tweede met 2.02,05.