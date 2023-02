Seedo snelt naar derde Nederlandse titel op 60 meter

N’ketia Seedo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek met succes haar titel op de 60 meter verdedigd. De 19-jarige atlete spurtte in het Omnisport van Apeldoorn voor de derde keer in haar carrière naar het goud. Haar tijd in de finale was 7,18 seconden, een persoonlijk record. De Utrechtse atlete had zich eerder dit seizoen met 7,21 al verzekerd van deelname aan de EK indoor, begin maart in Istanbul.

Nadine Visser pakte verrassend zilver op een voor haar ongewoon onderdeel. De specialiste op de horden finishte in een persoonlijke toptijd van 7,22 op de kortste sprintafstand. Die tijd was zelfs onder de EK-limiet. Visser zal in Istanbul echter niet uitkomen op de 60 meter vlak, maar zich volop concentreren op de 60 meter horden. Ze wil op dat nummer voor de derde keer Europees goud winnen.

Raphael Bouju loste Joris van Gool af als Nederlands kampioen op de 60 meter bij de mannen. De 20-jarige sprinter won de finale in 6,64 en voldeed daarmee net niet aan de limiet voor de EK indoor, die op 6,63 staat. Van Gool gold vooraf als de favoriet voor de titel, maar de viervoudig kampioen schakelde zichzelf uit in de series door een valse start te maken.