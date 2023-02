Sinner houdt Griekspoor uit finale tennistoernooi Rotterdam

Tennisser Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De Italiaan Jannik Sinner, de nummer 14 van de wereld, was in twee sets te sterk voor Griekspoor, die daarmee verzuimde de eerste Nederlander in de finale te worden in Ahoy sinds Raemon Sluiter in 2003. De setstanden waren 7-5 en 7-6 (5).

Sinner treft zondag in de finale de Rus Daniil Medvedev, die eerder op de dag te sterk was voor de Bulgaar Grigor Dimitrov. De 21-jarige Italiaan heeft nu al acht partijen op rij gewonnen. Vorige week pakte hij de titel op het toernooi van Montpellier.

Het was negen jaar geleden dat er een Nederlander in de halve finales stond in Rotterdam. De laatste die daarin slaagde was Igor Sijsling in 2014.

De verschillen waren klein in de partij die een kleine twee uur duurde. Griekspoor (26) verloor de eerste set nadat Sinner het eerste breakpoint van de wedstrijd benutte. Ook in de tweede set ging het gelijk op, nu zelfs helemaal zonder breakkansen voor beide spelers. Griekspoor serveerde goed, maar slaagde er niet in voldoende druk te zetten in de opslaggames van de Italiaan. Het liep uit op een tiebreak waarin Griekspoor de eerste was die een minibreak tegen kreeg, een punt op de opslag van Sinner terugpakte maar na nog een verloren opslag Sinner het bij zijn tweede kans zag afmaken.

“Ik speelde een goede wedstrijd, tegen een hele goede tegenstander”, concludeerde Griekspoor bij Ziggo Sport. “Maar goed is niet goed genoeg tegen een speler als Sinner. Alleen al qua bewegen naar de bal is hij een van de besten. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd mijn opslaggames door te komen, maar slaagde er niet in hem in zijn servicebeurten onder druk te zetten. Maar dat is ook zijn verdienste. Daarom staat hij ook zo hoog en gaat hij nog heel veel winnen.”

Griekspoor won begin dit jaar voor het eerst een ATP-toernooi in het Indiase Pune. De Noord-Hollander begon het jaar nog als de nummer 95 van de wereld maar gaat door zijn prestaties in Pune en nu in Rotterdam zijn hoogste ranking tot nu toe (44e) verbeteren. “Het is een hele mooie week geworden, zeker als je bedenkt dat ik begin van de week nog twijfelde of dat ik kon spelen.”Griekspoor had last van een enkelblessure, maar wilde niet afzeggen voor het toernooi in eigen land.