Skiester Shiffrin grijpt weer naast wereldtitel slalom

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft weer naast de wereldtitel op de slalom gegrepen. De 27-jarige favoriete moest in 2021 al genoegen nemen met brons, nadat ze van 2013 tot en met 2019 onverslaanbaar leek met vier titels op rij. Nu kwam Shiffrin in Méribel door een slechte tweede run niet verder dan het zilver, achter de verrassende Laurence Saint-Germain uit Canada.

Shiffrin stond na de eerste run nog wel eerste met 0,61 seconde voorsprong op nummer 3 Saint-Germain. Maar in haar tweede run verspeelde de vedette veel tijd. Uiteindelijk was haar 1.43,72 niet genoeg om Saint-Germain te verslaan (1.43,15). Lena Dürr uit Duitsland werd derde in 1.43,84.