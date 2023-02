Sprinter N’tab pakt brons bij laatste 500 meter in Polen

Schaatser Dai Dai N’tab is bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki als derde geëindigd op de 500 meter. Hij was met 34,79 de beste Nederlander. De zege in de laatste wereldbekerwedstrijd ging naar de Japanner Yuma Murakami voor de Amerikaan Jordan Stolz.

Merijn Scheperkamp kwam in de rit tegen de razendsnel gestarte Takuya Morimoto tot 34,85 en bleef de Japanner ook voor. Zijn tijd was uiteindelijk goed voor de vijfde plaats. Stolz was daarna met 34,73 sneller dan beide Nederlanders en versloeg in een rechtstreeks duel ook de Canadees Laurent Dubreuil. Murakami was met 34,69 nog net iets rapper.

De Japanner moest ondanks de zege de winst in de wereldbeker laten aan Dubreuil. Die pakte met 314 punten de eindzege ondanks zijn zesde plaats in Polen.

Janno Botman kwam tot een tijd van 35,13. Dat was goed voor de twaalfde plaats. Stefan Westenbroek reed 35,44 en werd daarmee achttiende.

Hein Otterspeer had eerder zaterdag de 500 meter in de B-groep gewonnen. De sprinter van Reggeborgh was met 35,25 verreweg de snelste. Een week eerder was Otterspeer in de A-groep met 35,03 nog net naast het podium geëindigd.