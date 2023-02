Tennisser Griekspoor gaat voor plek in finale Ahoy

Tennisser Tallon Griekspoor gaat proberen om als eerste Nederlander in twintig jaar de finale van het ATP-toernooi in Rotterdam te bereiken. De 26-jarige Noord-Hollander neemt het zaterdagavond in de halve finale op tegen de Italiaan Jannik Sinner. De eerste halve finale gaat ’s middags tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Rus Daniil Medvedev, die titelverdediger Felix Auger-Aliassime uit Canada uitschakelde in de kwartfinales.

Griekspoor kan de eerste Nederlandse finalist in Ahoy worden sinds Raemon Sluiter in 2003. Sluiter moest het toen afleggen tegen Maks Mirni uit Belarus. De laatste Nederlandse winnaar in Ahoy was Jan Siemerink in 1998.

Griekspoor veroverde vorige maand in India zijn eerste ATP-titel. Dankzij zijn prestaties in Ahoy gaat hij komende week zijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst (44e) verbeteren. “Dit is hoe tennis in een notendop in elkaar zit”, zei Griekspoor na zijn zege in de kwartfinale op Gijs Brouwer. “Het lijntje tussen dat het wel en niet goed gaat is zo dun. Begin dit jaar stond ik 95e en haalde ik maar net het hoofdtoernooi van de Australian Open. Zes weken later sta ik in de top 40, heb ik een ATP-titel gewonnen en sta ik in de halve finales in Rotterdam.”