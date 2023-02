Van Vleuten grijpt naast ritzege in Wielerweek Valencia

Annemiek van Vleuten moet nog even geduld hebben voor haar eerste overwinning van dit jaar. De wereldkampioen van Movistar sloot de lastige derde etappe van de Wielerweek Valencia af als derde. De ritzege in Altea was voor de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman. De renster van AG Insurance – Soudal Quick-Step hield in de sprint van een selecte groep rensters de Australische Amanda Spratt en Van Vleuten achter zich.

Moolman nam de leiderstrui over van Elisa Balsamo, de Italiaanse die de eerste twee ritten had gewonnen. Zondag volgt de slotrit met finish in Gandia. Voor de 40-jarige Van Vleuten is de Wielerweek Valencia haar eerste wedstrijd in haar laatste seizoen als profrenster.