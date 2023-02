Achttiende Nederlandse titel voor hoogspringer Amels

Douwe Amels heeft bij de NK indoor in Apeldoorn zijn negende Nederlandse titel bij het hoogspringen bemachtigd. Het is in totaal zijn achttiende nationale titel, want de 31-jarige Amels heeft er ook negen outdoor in bezit. De geboren Fries reikte in het Omnisport tot een hoogte van 2,24 meter. Drie pogingen om over de 2,30 te wippen, mislukten.

Amels staat al jaren op eenzame hoogte in Nederland. Toen hij in Apeldoorn zijn eerste sprong maakte op 2,05, was er nog maar één concurrent in de strijd. Internationaal is zijn inbreng minder aansprekend. Hoewel hij niet heeft voldaan aan de limiet van 2,30 meter voor de EK indoor begin maart in Istanbul, staat Amels hoog genoeg op de Europese ranking om toch een startbewijs te krijgen.

Britt Weerman veroverde bij de vrouwen haar vierde Nederlands indoortitel bij het hoogspringen. De 19-jarige atlete uit Assen kwam tot een hoogte van 1,90 meter. Meerkampster Sofie Dokter greep het zilver met 1,84. Weerman sprong dit indoorseizoen al een Nederlands record van 1,96 en met die hoogte prijkt ze in de top 10 van de Europese ranglijst. Ze doet begin maart mee aan de EK indoor. Afgelopen zomer verraste de atlete met de vierde plaats op de EK outdoor in München.