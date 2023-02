Bol verbetert 41 jaar oud wereldrecord 400 meter indoor met 49,26

Atlete Femke Bol heeft een 41 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. De 22-jarige Amersfoortse zette bij de NK indooratletiek in Apeldoorn de klok op de 400 meter stil na 49,26 seconden. Daarmee verbeterde ze de 49,59 die sinds 1982 op naam stond van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova. Bol won er haar vierde Nederlandse titel mee.

Bol onderstreepte haar sensationele vorm eerder deze maand al door een officieus wereldrecord te lopen op de incourante 500 meter (1.05,63) en ze dook al bij haar eerste optreden van dit seizoen op de 400 meter in het Franse Metz voor het eerst onder de 50 seconden (49,96). Op diezelfde avond snelde ze ook op de 200 meter naar een Nederlands record van 22,87.

Het eerstvolgende grote doel van Bol is prolongatie van haar Europese titel indoor. In 2021 veroverde ze in het Poolse Torun Europees goud in 50,63. Toen was die tijd een Nederlands record. Die titel vormde de opmaat naar de bronzen medaille op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio.