Kroaat Dodig en Amerikaan Krajicek winnen dubbel op ABN AMRO Open

De Kroatische tennisser Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek hebben op het ABN AMRO Open het dubbelspeltoernooi gewonnen. Dodig en Krajicek versloegen in de finale de Australiër Matthew Ebden en Rohan Bopanna uit India met 7-6 (5) 2-6 12-10.

In de beslissende matchtiebreak werkten Dodig en Krajicek bij 10-9 één wedstrijdpunt weg. Ze wonnen de laatste drie punten van de eindstrijd.

Dodig (38) en Krajicek (32) waren als derde geplaatst in Ahoy. Zes jaar geleden was Dodig ook al de beste in het dubbelspel in Rotterdam, toen aan de zijde van de Spanjaard Marcel Granollers.

Vorig jaar ging de titel in het dubbelspel naar Robin Haase en Matwé Middelkoop, maar dit jaar slaagde geen enkele Nederlandse speler erin de tweede ronde van het dubbelspel te halen.