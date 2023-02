Medvedev wint vijftigste editie van tennistoernooi Rotterdam

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft de vijftigste editie van het ABN AMRO Open gewonnen. De nummer 11 van de wereld versloeg in Rotterdam in de finale de Italiaan Jannik Sinner met 5-7 6-2 6-2.

Voor Medvedev, in 2021 de winnaar van de US Open, is het de zestiende ATP-titel. Het was zijn vijfde deelname in Ahoy. Vorig jaar meldde hij zich af en bij de twee edities daarvoor werd hij al in de openingsronde uitgeschakeld.

De finale in Ahoy werd bijgewoond door koning Willem-Alexander. Hij werd op een van de tribunes achter de baan vergezeld door onder anderen toernooidirecteur Richard Krajicek en Jolanda Jansen, de directeur van Ahoy. Ook Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, nam in de box van Willem-Alexander plaats.

De 27-jarige Medvedev is de opvolger van de Canadees FĂ©lix Auger-Aliassime, die hij dit jaar zelf in de kwartfinales uitschakelde. In de tweede ronde was Medvedev te sterk voor Botic van de Zandschulp, de beste Nederlander van dit moment.