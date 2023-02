Noor Kristoffersen pakt WK-goud op slalom met sterke tweede run

Skiër Henrik Kristoffersen uit Noorwegen heeft voor het eerst de wereldtitel op de slalom veroverd. De 28-jarige Noor verraste op de slotdag van de WK in het Franse Courchevel door na de zestiende tijd in de eerste run alsnog het goud te pakken. De Griek AJ Ginnis zorgde voor een primeur voor Griekenland met het zilver. Alex Vinatzer uit Italië won het brons.

Kristoffersen was in de eerste run met een tijd van 47,84 0,91 seconde langzamer dan de Oostenrijker Manuel Feller. Feller was de beste voor Ginnis en de Noor Lucas Braathen en kon Oostenrijk alsnog de eerste gouden medaille bezorgen op deze WK.

In de tweede run ging Kristoffersen naar beneden in 51,66 Hij keek vervolgens toe hoe de ene na de andere skiër zich stukbeet op zijn totaaltijd van 1.39,50. Ginnis kwam 0,20 seconden te kort en Vinatzer 0,38 seconde. Feller, die als laatste van de top 30 startte, zakte terug naar de zevende plaats. De Noorse titelverdediger Sebastian Foss-Solevag, vijfde na de eerste run, zakte weg naar de negentiende plaats.

Kristoffersen pakte twee jaar geleden bij de WK brons op de slalom. Bij de WK van 2019 won hij goud op de reuzenslalom.

“Ik heb 23 wereldbekeroverwinningen op de slalom en nu voor het eerst een gouden medaille op het WK op dit onderdeel. Ik denk dat vandaag mijn dag was”, zei Kristoffersen die lang dacht dat zijn tijd niet goed genoeg zou zijn. “Het was een goede run, maar ik dacht dat ik verderop te veel foutjes had gemaakt.”

Ginnis kon niet geloven dat hij een WK-medaille had veroverd. “Tijdens de run dacht ik dat het niet genoeg zou zijn. Het is een droom wat de laatste twee weken allemaal is gebeurd”, zei de Griek die twee weken eerder in Chamonix met zilver zijn eerste podiumplaats in de wereldbeker behaalde.