Schilder stoot kogel naar vierde titel zonder record

Jessica Schilder heeft haar vierde Nederlandse titel indoor bij het kogelstoten veroverd. De 23-jarige Volendamse greep bij de titelstrijd in het Omnisport van Apeldoorn het goud met een afstand van 19,22 meter. Daarmee bleef ze verwijderd van het Nederlands record, dat Jorinde van Klinken eerder deze maand in de Verenigde Staten op 19,57 zette.

Schilder beleefde vorig jaar haar doorbraak naar de wereldtop met bronzen medailles bij de WK indoor in Belgrado en de WK outdoor in het Amerikaanse Eugene. Op de EK in M√ľnchen veroverde ze de Europese titel door de kogel als eerste Nederlandse in de buitenlucht over de 20 meter te stoten (20,24).

Menno Vloon werd voor de vijfde keer Nederlands kampioen polsstokhoogspringen. Hij reikte tot een hoogte van 5,82. Zijn grote concurrent Rutger Koppelaar moest genoegen nemen met zilver. Hij bleef steken op 5,50. De twee treffen elkaar over twee weken weer op de EK indoor in Istanbul.