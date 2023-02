Formule 1-team Aston Martin deelt reservecoureurs met McLaren

Het Formule 1-team van Aston Martin gaat de reservecoureurs Stoffel Vandoorne en Felipe Drugovich delen met McLaren. De Britse renstal kan tijdens de eerste vijftien grands prix van dit seizoen een beroep doen op de 30-jarige Belg en de 22-jarige Braziliaan als dat nodig is.

Aston Martin legde Vandoorne en Drugovich vorig jaar al vast. De Belg combineert zijn werk als test- en reservecoureur met de Formule 2. Afgelopen jaar werd hij wereldkampioen in de elektrische raceklasse. Drugovich pakte in dienst van het Nederlandse team MP Motorsport de titel in de Formule 2, dat wordt gezien als de opstapklasse naar de Formule 1.

De Canadees Lance Stroll en de Spanjaard Fernando Alonso, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, zijn dit jaar het vaste rijdersduo van Aston Martin. Bij McLaren zitten de Brit Lando Norris en de Australische debutant Oscar Piastri achter het stuur. Deze week zijn de testdagen van de Formule 1 in Bahrein, waar volgende week zondag het seizoen begint met de Grote Prijs van Bahrein. Op de kalender staan maar liefst 23 races.