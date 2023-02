Interesse Formule 1-teams in samenwerking motorleverancier Honda

De registratie van Honda als motorleverancier in de Formule 1 voor de periode van 2026 tot en met 2030 is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Meerdere teams hebben interesse getoond in een toekomstige samenwerking, meldt het Japanse automerk.

“We zijn door meerdere teams benaderd na de registratie”, bevestigde voorzitter Koji Watanabe van de Honda Racing Corporation. “Voorlopig willen we goed in de gaten houden waar de Formule 1 naartoe gaat en gewoon kijken hoe zaken zich ontwikkelen. We hebben nog geen concrete beslissingen genomen of we al dan niet terugkeren naar de Formule 1. Maar we zijn van mening dat deel uitmaken van de Formule 1 ons zal helpen met technologische ontwikkeling.”

Honda was een van de zes fabrikanten van motoren die zich op 3 februari hebben ingeschreven voor de periode na 2026, samen met Renault (Alpine), Audi, Ferrari, Mercedes en Ford (Red Bull). Het Japanse bedrijf was tot en met 2021 de leverancier van motoren aan het Red Bull-team van Max Verstappen. Na de eerste wereldtitel van de Nederlander zette het succesvolle team een eigen motorfabriek op, waarbij werd afgesproken dat Honda tot en met 2025 betrokken zou blijven.

In 2026 treedt een nieuw motorreglement in werking. De krachtbron voor de snelste auto’s ter wereld wordt simpeler en goedkoper en gaat volledig op duurzame brandstof draaien. Ook het aandeel elektrisch vermogen gaat flink omhoog.