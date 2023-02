Knegt op drie afstanden bij WK shorttrack, Boer op 500 meter

Sjinkie Knegt komt volgende maand op de WK shorttrack in Seoul op drie afstanden in actie. Hij rijdt van 10 tot en met 12 maart de 1000 en 1500 meter en de aflossing, zo blijkt uit de WK-selectie die schaatsbond KNSB maandag bekend heeft gemaakt. Teun Boer maakt in Zuid-Korea zijn opwachting op de 500 meter.

Enkele dagen geleden werd bekend dat de 33-jarige Knegt bij de Nederlandse shorttrackselectie blijft. De Fries kreeg eerder deze maand een officiĆ«le waarschuwing van schaatsbond KNSB naar aanleiding van uitspraken die hij had gedaan over bondscoach Niels Kerstholt. Knegt nam onder meer de termen “zooitje ongeregeld” in de mond.

Jens van ’t Wout werd voor vier onderdelen geselecteerd: de 500, 1000 en 1500 meter en de aflossing. Op de 500 meter heeft hij gezelschap van Itzhak de Laat en Boer, die ook de aflossing gaat rijden. Op de 1000 meter werd naast Van ’t Wout en Knegt ook De Laat aangewezen. Friso Emons rijdt individueel alleen de 1500 meter.

Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma komen op alle individuele afstanden in actie: de 500, de 1000 en de 1500 meter. Ze maken met Yara van Kerkhof en Michelle Velzeboer ook deel uit van het aflossingsteam.