Na minutenlange bestudering finishfoto wint Merlier in UAE Tour

Na minutenlange bestudering van de finishfoto is de Belgische wielrenner Tim Merlier uitgeroepen tot winnaar van de eerste etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Merlier kwam na een rit over bijna 200 kilometer zij aan zij met de Australiƫr Caleb Ewan over de streep. Op de foto was ook geen verschil te zien, maar uiteindelijk wees de jury de Belg aan als ritwinnaar. Olav Kooij van Jumbo-Visma eindigde nog achter de Brit Mark Cavendish als vierde.

“We moesten zeker 15 minuten wachten tot de beslissing viel”, zei de 30-jarige sprinter van Soudal – Quick Step, die eerder deze maand ook al de openingsrit in Oman won. Merlier en Ewan (Lotto Dstny) dachten aanvankelijk beiden dat ze hadden gewonnen, maar uitsluitsel bleef lang uit. De sprinters ging samen een tent in om op een tv de beelden te bekijken. Ook zij zagen op de foto geen verschil. De jury uiteindelijk wel.

De etappekoers door de Verenigde Arabische Emiraten, officieel de UAE Tour, telt zeven ritten. Vorig jaar schreef de Sloveen Tadej Pogacar de wedstrijd op zijn naam.