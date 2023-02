Verstappen, Van Vleuten en De Groot weer kandidaat Laureus Award

Max Verstappen, Annemiek van Vleuten en Diede de Groot maken wederom kans op een prestigieuze Laureus Award. Net als vorig jaar zijn ze genomineerd voor de prijzen die worden gezien als de ‘Oscars van de sport’. Verstappen ontving afgelopen jaar het zilveren beeldje voor de sportman van het jaar, nadat hij zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 had veroverd.

De 25-jarige coureur, inmiddels tweevoudig wereldkampioen, maakt nu opnieuw kans op die prijs. Wielrenster Van Vleuten is wederom genomineerd in de categorie comeback van het jaar, rolstoeltennisster De Groot maakt weer kans in de categorie voor sporters met een beperking.

Verstappen is met zijn Formule 1-renstal Red Bull genomineerd voor de prijs voor het team van het jaar, net als de Engelse voetbalsters die onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman in eigen land de Europese titel veroverden. De voetballers van WK-winnaar Argentiniƫ, Champions League-winnaar Real Madrid, de Franse rugbyers en NBA-kampioen Golden State Warriors zijn de andere kandidaten voor deze prijs.