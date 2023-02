Australië schaart zich bij verzet tegen meedoen Russen aan Spelen

De Australische regering heeft zich aangesloten bij de 35 landen die zich verzetten tegen de deelname van Russische en Belarussische sporters aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Het land behoorde weliswaar niet tot de ondertekenaars van de door Groot-Brittannië opgestelde oproep aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Russen en Belarussen te weren, maar dat was volgens het Australische ministerie van Sport een “administratieve fout”. “Wij zijn het wel degelijk eens met de gevoelens zoals die zijn geuit in de verklaring van de 35 landen”, zei een woordvoerder.

Het IOC onderzoekt de mogelijkheden om atleten uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag te laten meedoen aan de Spelen van Parijs. In het olympisch handvest is vastgelegd dat elke sporter de mogelijkheid moet krijgen zijn of haar sport te beoefenen zonder daarbij belemmerd te worden door de politieke situatie in het land van herkomst. Rusland en Belarus zijn nu geschorst vanwege de oorlog tegen Oekraïne.

De 35 landen, waaronder ook Nederland, verzetten zich tegen dat plan. “Wij zijn zeer bezorgd over de haalbaarheid voor Russische en Belarussische sporters om als ‘neutralen’ deel te nemen aan de Spelen, als zij rechtstreeks worden gefinancierd en gesteund door hun staten. De sterke banden tussen Russische atleten en het Russische leger zijn ook duidelijk zorgwekkend”, luidde de verklaring.