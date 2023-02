EK indooratletiek in Istanbul versoberd vanwege aardbevingen

De Europese kampioenschappen indooratletiek in Istanbul krijgen een sober karakter. De organisatie heeft besloten om diverse festiviteiten te schrappen vanwege de recente aardbevingen in Turkije.

European Athletics maakt in een verklaring duidelijk dat “ondanks de enorme tragedie” de voorbereidingen worden voortgezet “in deze ongelooflijk moeilijke tijd”. Desondanks zullen de komende kampioenschappen “niet hetzelfde zijn als andere toernooien”.

“We rouwen allemaal met onze Turkse vrienden en we willen stilstaan bij de verloren levens en iedereen die door de aardbevingen is getroffen”, aldus Dobromir Karamarinov, de voorzitter van de Europese atletiekfederatie.

De organisatie heeft onder meer besloten om feestelijke side-events te schrappen en lokaal geen promotie te maken voor de EK. Bovendien doneert European Athletics 1 euro per verkocht toegangsbewijs aan het goede doel.

De EK indoor worden van 2 tot en met 5 maart in Istanbul gehouden. Hoewel de stad ver verwijderd ligt van het rampgebied, was er toch enige onzekerheid over het doorgaan van de EK. Nederland reist met 31 atleten af naar Turkije, zo werd eerder op de dag bekendgemaakt door de Atletiekunie.