Formule 1-race Melbourne wordt ‘sneller dan ooit’ door extra DRS

De Formule 1-race in Australië wordt dit jaar volgens de organisatoren “sneller dan ooit”. De internationale autosportfederatie FIA heeft toestemming gekregen voor een extra, vierde DRS-zone op het circuit van Melbourne. In die DRS-zones kunnen de coureurs de achtervleugel van hun auto openklappen, waardoor een deel van de neerwaartse druk verdwijnt en de snelheid toeneemt.

Het ruim 5,2 kilometer lange Albert Park-circuit in Melbourne zou vorig jaar al vier DRS-zones bevatten, maar na de eerste twee vrije trainingen werd de extra zone uit veiligheidsoverwegingen geschrapt. Het is de bedoeling dat de vierde zone dit jaar wel wordt gebruikt.

“We gaan de snelste race ooit in Melbourne krijgen”, zei racedirecteur Andrew Westacott in Australische media. “De teams hebben de auto’s van vorig jaar verder ontwikkeld en beter gemaakt. En de vierde DRS-zone betekent dat ze achterop het circuit nog harder kunnen rijden.” De GP van Australië staat voor 2 april op de kalender.

De Formule 1-commissie van de FIA kwam dinsdag in Londen bijeen om diverse zaken te bespreken. Bij de grands prix in Bahrein, Saudi-Arabië, Azerbeidzjan en Miami worden ook aanpassingen gedaan aan de DRS-zones. Op het circuit van Zandvoort, waar op 27 augustus de Dutch GP plaatsvindt, komt in de pitstraat meer ruimte tussen de plekken waar de pitstops worden gehouden. De FIA liet weten dat die ruimtes steeds met 1,5 meter worden vergroot. Afgelopen jaar hadden enkele coureurs kritiek op de krappe pitstraat in Zandvoort.