Griekspoor in Qatar in drie lange sets voorbij Fransman Halys

Tallon Griekspoor is moeizaam doorgedrongen tot de tweede ronde van het ATP-tennistoernooi van Doha. De Noord-Hollander, die vorige week verraste met een plek in de halve finales bij het ABN AMRO Open in Rotterdam, had drie lange sets nodig om zich te ontdoen van de Fransman Quentin Halys: 7-6 (4) 4-6 7-6 (5).

Griekspoor is dankzij zijn goede prestatie in Rotterdam gestegen naar de veertigste positie op de wereldranglijst. Halys staat 64e. Voor een plek in de kwartfinale neemt de 26-jarige Griekspoor het op tegen de Rus Andrej Roeblev. De mondiale nummer 5 hoefde in de eerste ronde nog niet in actie te komen.