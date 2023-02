Snowboardster Michelle Dekker is er bij de wereldkampioenschappen in Bakuriani in Georgiƫ niet in geslaagd een medaille te winnen op de parallelslalom. De 26-jarige Nederlandse strandde in de kwartfinales tegen de Duitse Ramona Hofmeister.

Dekker deed bij de WK zondag al mee aan de parallelreuzenslalom. Daarin wist ze de kwalificaties niet te overleven. Een jaar geleden, bij de Winterspelen van Beijing, werd Dekker vierde op de parallelreuzenslalom.