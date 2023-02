Verstappen donderdag meteen in actie tijdens testdagen Formule 1

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen komt komende donderdag tijdens de eerste officiële testsessies van de Formule 1 de hele dag in actie. Hij kruipt zowel in de ochtend- als middagtraining achter het stuur van de nieuwe Red Bull op het circuit van Sakhir in Bahrein, meldt zijn website Verstappen.com.

Verstappen neemt ook de vrijdagmiddag voor zijn rekening. Aan zijn teamgenoot Sergio Pérez zijn de sessies op vrijdagochtend en zaterdag toegewezen. Op welke dagen Nyck de Vries test bij AlphaTauri, is nog niet bekend. De Vries maakt dit jaar zijn debuut als vaste wedstrijdrijder in de Formule 1.

De testdriedaagse van 23 tot en met 25 februari in Bahrein is de enige mogelijkheid voor de tien teams om hun auto’s voor de eerste grand prix klaar te stomen. De coureurs zullen zoveel mogelijk kilometers willen maken om van alles te kunnen uitproberen. Het kampioenschap begint op 5 maart met de Grote Prijs van Bahrein op het circuit van Sakhir.