Wereldantidopingbureau WADA in beroep in zaak Valieva

Wereldantidopingbureau WADA gaat bij sporttribunaal CAS in beroep in de zaak rond Kamila Valieva. Het Russische antidopingbureau Rusada liet vorige maand weten de jonge kunstschaatsster niet te straffen voor het overtreden van de dopingregels in aanloop naar de Olympische Spelen van vorig jaar in Beijing.

Het WADA is het met die beslissing niet eens. “Het WADA streeft naar een periode van vier jaar van uitsluiting en diskwalificatie van alle resultaten van de atleet vanaf de datum van de monsterafname op 25 december 2021”, aldus het wereldantidopingbureau in een verklaring.

Valieva testte vorig jaar positief op de verboden stof trimetazidine tijdens de Russische nationale kampioenschappen, maar het resultaat werd pas op 8 februari bekendgemaakt, een dag nadat ze met het Russische team de landenwedstrijd had gewonnen op de Spelen. Na een spoedzitting door het CAS mocht ze, hangende het onderzoek, in Beijing ook op het individuele toernooi uitkomen. Als 15-jarige had ze volgens het sporttribunaal een beschermde status. Bevangen door zenuwen strandde de favoriete daar op de vierde plaats.

Rusada liet vorige maand weten dat er geen sprake was van “schuld of nalatigheid” door de nu 16-jarige Valieva met betrekking tot de positieve drugstest in december 2021. Het WADA gaf toen al aan dat de kans groot was in hoger beroep te gaan bij het CAS.