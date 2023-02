Kratochvilova gunt Bol haar wereldrecord: tijd was er rijp voor

Jarmila Kratochvilova heeft er vrede mee dat Femke Bol haar wereldrecord op de 400 meter indoor na 41 jaar heeft afgenomen. “De tijd was er rijp voor”, zegt de 72-jarige voormalige topatlete op de Tsjechische sportwebsite iSport. “Van tijd tot tijd wordt er een uitzonderlijk persoon geboren die uitzonderlijke prestaties kan leveren.”

Kratochvilova zette in 1982 het wereldrecord indoor op 49,59 seconden. Bol dook er op de NK indoor afgelopen zondag in het Omnisport van Apeldoorn 0,33 seconde onder en noteerde een onwaarschijnlijk snelle 49,26. “Ik heb het gemist, ik was biatlon aan het kijken. Ik heb misschien even een moment gehad dat ik het betreurde, want meer dan veertig jaar een record bezitten betekent wel wat. Maar ik heb er echt geen probleem mee. Ik wens Bol het allerbeste. Het is een feit dat nu de tijd rijp is om die records te verbeteren. Er zijn meer wedstrijden en de financiële omstandigheden zijn ook beter”, aldus de vrouw die destijds voor Tsjecho-Slowakije uitkwam.

Kratochvilova heeft nog altijd het wereldrecord op de 800 meter in de buitenlucht op haar naam met 1.53,28, gelopen in 1983. “Ik denk niet dat Femke dat record gaat aanvallen. Ze heeft haar zinnen gezet op de 400 meter horden”, weet de Tsjechische, die vertelt dat het indoorrecord op de 400 meter minder waarde voor haar had dan het buitenrecord op de 800 meter. “Ik ben er in mijn leven ook niet vaak aan herinnerd. Ik trainde ook nooit binnen. Mijn coach zei op een gegeven moment dat ik maar eens binnenwedstrijden moest gaan doen.”

De Tsjechische liep haar wereldrecords wel in een tijd waarin atleten uit de Oostbloklanden grif gebruikmaakten van doping. Ook Kratochvilova was verdacht, maar ze werd nooit betrapt bij dopingcontroles. Bol zei erover dat ze die oude recordrace nooit heeft bekeken of als voorbeeld heeft gezien. “Het is naar mijn mening niet op een eerlijke manier gelopen. Ik ben blij dat er nu een ‘clean’ record is.”