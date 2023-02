Nummer 1 van de wereld Swiatek wil gelijke beloning vrouwentennis

De Poolse tennisster Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, pleit voor gelijke beloning van de mannen en vrouwen in de toernooien. Het verschil in prijzengeld is nu te groot, vindt Swiatek.

Ze vond bewijs voor haar stelling in de Financial Times, die onlangs had uitgerekend dat halverwege vorig jaar de mannentour ATP 75 procent meer prijzengeld in toernooien uitkeerde dan de vrouwentour WTA. Alleen in de vier grandslamtoernooien is het prijzengeld van de mannen en de vrouwen gelijk.

“Wat mij betreft is de topprioriteit voor de WTA om zich zakelijk uit te breiden, de populariteit te vergroten en het verschil in prijzengeld met de ATP te verkleinen”, zei Swiatek op het toernooi in Dubai, waar ze in de achtste finales in twee sets overtuigend afrekende met de Russin Ljoedmila Samsonova (6-1 6-0).

“Het vrouwentennis brengt dezelfde emoties met zich mee als het mannentennis”, aldus de Poolse. “Op dit moment hoor ik niemand klagen over het inconsistente niveau. Er zijn toptennissters die geweldig spelen in de meeste toernooien.”