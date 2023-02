Qatar Airways sluit miljoenendeal met Formule 1

Qatar Airways wordt een van de hoofdsponsoren van de Formule 1. Dat heeft de vliegtuigmaatschappij laten weten. Bronnen zeggen dat het gaat om een meerjarige verbintenis ter waarde van honderden miljoenen dollars.

Topmensen van het bedrijf en van de Formule 1 bevestigden de deal in Doha, zonder in details te treden. Het seizoen in de Formule 1 begint op 5 maart in Bahrein, met onder meer wereldkampioen Max Verstappen en nieuweling Nyck de Vries.

“We zijn een perfecte match”, zei Formule 1-topman Stefano Domenicali. “Deze vliegmaatschappij en onze organisatie zijn merken met een wereldwijde impact. We passen heel goed bij elkaar.”

Qatar Airways zei zeer selectief te zijn waar het gaat om het ondersteunen van sportevenementen. “Maar de Formule 1 voldoet wat ons betreft aan alle eisen. Dit is voor ons een belangrijke strategische stap.”