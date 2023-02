Shorttrackster De Vries stopt na dit seizoen

Voormalig Europees kampioene Rianne de Vries stopt na dit seizoen met shorttracken. Volgens de 32-jarige Friezin is het mooi geweest nu ze niet meer in staat is om mee te doen om de medailles. De Vries had de afgelopen jaren onder meer last van de gevolgen van een enkelbreuk in 2017 waarna ze haar oude niveau niet meer haalde.

Het hoogtepunt in de carrière van De Vries was EK-goud op de 500 meter in 2017, waarmee ze de eerste Nederlandse werd die dat lukte. Op het hoogste podium, de Olympische Spelen, lukte het De Vries nooit om zo succesvol te worden. “Ik stond vooral langs de kant (als reserve voor de aflossing). In 2014 en 2018 heb ik nog wel plezier gemaakt, waren mijn ouders erbij en hebben we samen dingen kunnen ondernemen. Maar in Beijing zaten we vanwege corona echt opgesloten. Je kon nergens heen. Daar heb ik me vaak wel eenzaam gevoeld.”

De Vries zegt nog niet te weten wat ze na dit seizoen gaat doen. Haar partner Daan Breeuwsma stopte vorig jaar al met shorttracken. Mogelijk wordt De Vries net als haar partner trainer, maar ook een baan in het bedrijfsleven is een optie. “Maar ik wil me nu nog 100 procent geven, elke dag weer. Dat zal ik ook blijven doen, tot het eind van dit seizoen.”